Temporali e grandine: allerta meteo a Milano

Allerta meteo a Milano. La sala operativa della protezione civile della regione Lombardia ha infatti emesso una comunicazione di ordinaria criticità - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per rischio temporali forti e rischio idraulico a partire dal tardo pomeriggio di sabato 29 luglio. Nelle zone comprese nell'allerta anche Milano e la provincia.

Verso le 19, le condizioni meteo dovrebbero drasticamente peggiorare e il maltempo - con temporali anche intensi e scrosci violenti di acqua - dovrebbe abbattersi su Milano e sulla provincia a Nord Ovest.

Allerta meteo a Milano: in arrivo temporali e grandine

"Le previsioni meteorologiche emesse da Arpa - si legge in una nota di regione Lombardia - prevedono l'insorgenza di temporali sparsi su buona parte della regione. Si evidenzia la possibilità di precipitazioni localmente abbondanti, grandinate di piccole e medie dimensioni e raffiche di vento".

Già durante la notte del 22 luglio un vero e proprio nubifragio si era abbattuto tra il Nord Milano e la Brianza, con temporali e vere e proprie tempeste di fulmini.

Allerta meteo: Seveso a rischio esondazione

L’allerta meteo è valida anche per “rischio idraulico”, con il Seveso e il Lambro che di conseguenza diventano sorvegliati speciali - Seveso in particolare -, soprattutto per le attese piogge sui bacini a nord.

Lo scorso 28 giugno, quando sulla città si erano abbattuti temporali e grandine, il fiume aveva ricoperto diverse strade di Niguarda uscendo dagli argini e causando non pochi disagi.

La polizia locale aveva poi aperto i chiusini e in poco tempo l’emergenza era rientrata.

Meteo, poi arrivano caldo e afa

Da lunedì, poi, in città arriveranno sole, caldo - tanto - e afa grazie alla quinta ondata di calore di questa estate, che si annuncia come la più forte di questo scorcio di stagione.

L’aria in arrivo dall’Africa sahariana porterà cieli tersi su Milano e spingerà le colonnine di mercurio a livelli finora ancora non raggiunti. A partire da lunedì, infatti, i termometri scenderanno raramente sotto i 30 gradi, con temperature percepite anche oltre i 40.