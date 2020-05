Milano, sole e caldo addio: ondata di maltempo in arrivo. Ecco le previsioni meteo

Il bel tempo soleggiato che ha accompagnato i primi giorni dell'inizio della 'fase 2' a Milano e nell'intera regione lombarda, sta per cambiare. Già da domenica 10 maggio sono previste nuvole e pioggia.

Lo rivela l'Arpa Lombardia. Il promontorio anticiclonico che porta ancora per sabato tempo prevalentemente stabile sulla regione è in cedimento per l'avvicinamento di un'ampia perturbazione che porterà qualche prima precipitazione già domenica e tempo decisamente perturbato lunedì. Da martedì, invece, il tempo sarà variabile ma prevalentemente perturbato, con precipitazioni meno intense ma intermittenti e a tratti diffuse.

Le previsioni meteo per domenica 10 maggio

Il meteo per domenica 10 maggio indica che sarà nuvoloso o molto nuvoloso. Per questo ci saranno isolati piovaschi possibili dalla notte su tutta la regione, più probabili e significativi sui rilievi centro-occidentali e sulle Alpi alla notte e poi nuovamente in serata. Neve oltre 2.500 metri. Le temperature minime saranno in lieve aumento mentre le massime in calo: in pianura minime tra 13 °C e 15 °C, massime tra 23 °C e 25 °C.

Le previsioni meteo per lunedì 11 maggio

Lunedì 11 maggio la situazione sarà la stessa, se non un po' peggiore. Piogge diffuse ovunque dalla notte ed al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, moderate sulla pianura e le Prealpi occidentali, prevalentemente deboli altrove, al pomeriggio progressivamente più sparse ed irregolari. Neve oltre 2.000 metri. Temperature in pianura minime intorno a 12 °C, massime intorno a 19°C.

Niente sole anche nei giorni successivi. Il cielo, infatti, resterà instabile ma tendenzialmente nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse ed intermittenti per il resto della settimana.