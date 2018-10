La pioggia non si ferma, Seveso e Lambro sorvegliati: avvisi ai cittadini, fiumi monitorati

La pioggia non dà tregua. E Milano fa di tutto per farsi trovare pronta in caso di emergenza.

Notte di lavoro per comune e protezione civile, scesi in campo per rispondere all'emergenza maltempo. Per domenica, infatti, regione Lombardia - che aveva fatto lo stesso già per la giornata di sabato - ha emesso una allerta meteo di "criticità ordinaria" - livello di pericolo tre su quattro - per "rischio idraulico" sul bacino di Milano. A preoccupare, come sempre, è il Seveso, che è tenuto costantemente d'occhio.

Per rispondere alle incessanti piogge, che potrebbero ingrossare il livello di Seveso e Lambro, è già stato attivato il centro operativo comunale nella "casa" della protezione civile di via Drago. Per tutta la notte i fiumi sono stati sorvegliati, ma fortunatamente le soglie di allarme non sono state raggiunte, anche grazie agli scolmatori già aperti.

Foto - I cartelli affissi nelle zone a rischio

Sabato pomeriggio, i volontari della protezione civile hanno affisso nei punti più a rischio della città - Niguarda su tutti - dei cartelli per informare i residenti sulle norme di prevenzione in caso di possibile esondazione. "Non scendere in cantine e seminterrati - si legge -, non parcheggiare l'auto in località soggette ad esondazione, non transitare in sottopassi, non transitare lungo strade allagate".

"Rinnoviamo massima precauzione e seguite gli aggiornamenti e dove possibile non tenete le auto nei luoghi più a rischio e mettete in atto le azioni di prevenzione allagamenti per cantine e seminterrati. Il sistema di protezione civile è attivo, e molta acqua è già deviata dallo scolmatore", ha scritto sabato pomeriggio l'assessore all'Ambiente, Marco Granelli.

Lui stesso domenica mattina, in vista di una nuova "accelerata" della perturbazione, ha fornito un nuovo aggiornamento: Seveso e Lambro 28 ottobre ore 13.10. Seveso situazione sotto controllo grazie al lavoro ingente fatto dallo scolmatore che dimostra che il sistema del Piano Seveso fatto da Governo, Regione, Milano può funzionare. È salito il Lambro che nel Parco è al limite. Nell'ultima ora è salito ancora di 3 cm al Parco ma a monte a Peregallo è sceso di 12 cm. e quindi ci fa sperare che regga. Ora - ha scritto Granelli - sui bacini dei due fiumi non piove, ma pomeriggio e sera e notte è attesa ancora pioggia intensa. Un grande grazie a Protezione civile, Polizia Locale, Mm, Amsa, Aipo, che da ieri ininterrottamente stanno lavorando per gestire emergenza".

Quindi, i numeri: "Livelli idrometrici h. 13:00 - SEVESO: Cesano Maderno 1,13 - Palazzolo 0,32 - Ornato 0,88 - Valfurva 0,86 - LAMBRO: Peregallo 0,87 - Feltre 2,23".