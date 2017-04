Weekend dal tempo incerto a Milano: piogge e nuvole a farla da padrone in città | Il meteo

Meteo incerto durante il fine settimana a Milano. Dopo la leggerà pioggia che ha 'irrigato' buona parte della città nella serata di sabato.

Lo stato del cielo - secondo le previsioni dell'Arpa Lombardia - saranno ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso fino al pomeriggio, quindi prime schiarite sui rilievi alpini e prealpini orientali in estensione anche alla pianura centro orientale.



Ci saranno deboli precipitazioni nella notte su Appennino, in estensione anche a parte della pianura occidentale nel corso della mattinata e localmente anche sui rilievi alpini e prealpini; in attenuazione dal tardo pomeriggio salvo su Appennino e Oltrepò Pavese, possibili anche a carattere di rovescio e temporale.

I venti saranno moderati in pianura, più intensi su bassa pianura centro orientale fino a localmente forti; in montagna da deboli a moderati prevalentemente da sudest.