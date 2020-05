Maltempo a Milano, piogge e temporali in arrivo ma la perturbazione avrà le ore contate

Un minimo depressionario sul Tirreno è in spostamento verso est porterà sull'intera Regione Lombardia ancora per martedì residua instabilità che, però, da mercoledì si allontanerà verso sudest. La stabilità durerà, secondo le previsioni meteo dell'Arpa, fino a sabato mattina quando il meteo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con precipitazioni poco significative.

Tra sabato e domenica ci sarà un debole peggioramento per il transito a nord delle Alpi di una struttura depressionaria, con qualche nube in più e la possibilità di piovaschi sparsi anche sulla Lombardia.

Meteo di martedì 19 maggio

Stato del cielo: in genere nuvoloso, in particolare sui settori orientali e meridionali della regione; irregolari schiarite a partire da nordovest in serata. Le precipitazioni saranno deboli ma sparse e possibili ovunque. Le temperature massime in pianura oscilleranno tra 23 e 25 °C.

Meteo di mercoledì 20 maggio

Il tempo tenderà a stabilizzarsi già da mercoledì. Tra la notte e il primo mattino sarà nuvoloso sui settori orientali e meridionali, con qualche addensamento sulle Alpi, ma poi sarà più sereno. Le precipitazioni saranno deboli residue, con isolati rovesci da metà giornata su Prealpi e alta pianura orientali.