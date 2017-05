Meteo Milano, allerta protezione civile: forti temporali e possibile grandine

Una intensa perturbazione atlantica si sta avvicinando al territorio milanese, nelle prossime ore è atteso un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche con temperature in diminuzione, venti in rinforzo e temporali localmente intensi. E’ questo lo scenario che i modelli matematici propongono per gran parte della giornata di venerdì, ma sarà una toccata e fuga visto che già da sabato tornerà a splendere il sole su buona parte della Lombardia con ancora locali velature attese solo nella seconda parte del giorno.

Questa perturbazione è alimentata da aria relativamente fredda a tutte le quote, atteso un abbassamento della temperatura fino a 6-7 gradi sui valori massimi. Il forte contrasto termico con l’aria calda pre-esistente causerà la formazione dei tipici cumulonembi, nubi a sviluppo verticale dai quali si originano i temporali.

In particolare, dopo una mattinata già all’insegna di velature con progressivo peggioramento ora dopo ora, la seconda parte del pomeriggio ci riserverà condizioni di severo maltempo.

Precipitazioni intense, grandinate e fenomeni localmente insistenti hanno portato la Protezione Civile ad emettere un’allerta arancione (il penultimo livello di allertamento) per alcune aree della Lombardia (vedi cartina a corredo sottostante) con attenzione in particolare sulle aree alpine e prealpine.

Weekend salvo a metà, con sabato fresco e variabile mentre domenica il sole tornerà ad essere assoluto protagonista.