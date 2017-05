Previsioni meteo Milano, arriva (quasi) l'estate: temperature anche oltre i 30 gradi e caldo

Il caldo e l’estate, o almeno un importante assaggio di bella stagione, si prendono Milano.

Da lunedì, infatti, le temperature sulla città meneghina si alzeranno ulteriormente - già negli ultimi giorni sono state ai limiti delle medie stagionali - e sotto la Madonnina si respirerà un clima tipicamente estivo.

Il merito, spiegano concordi tutti i meteorologi, è dell’anticiclone africano, che farà sentire i propri effetti soprattutto sul Nord Italia.

Già lunedì, stando alle previsioni del meteo dell’Aeronautica militare, le temperature saliranno sopra i 30 gradi, con punte di 32 gradi nel cuore del pomeriggio. Scenario praticamente identico anche per martedì, quando le colonnine di mercurio torneranno a superare il limite dei 30. In ascesa anche le minime, che non dovrebbero mai calare sotto i 20 gradi.

La vera giornata di fuoco - ma il meteo potrebbe ancora riservare qualche sorpresa - dovrebbe essere quella di mercoledì, quando sull’Italia settentrionale, Milano compresa, si avranno picchi di 34 o 35 gradi.