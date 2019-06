Previsioni meteo a Milano, bollino nero: previste temperature roventi fino a 41 gradi

Quando arriveranno i 40 gradi a Milano? Aria pesante e calda. E la situazione non è destinata a migliorare a breve. L'estate è arrivata con tutta la sua potenza e nei prossimi giorni, secondo i meteorologi, il livello delle colonnine di mercurio è destinato a salire inesorabilmente. Una situazione da "bollino nero".

"Stiamo vivendo un giugno davvero eccezionale dal punto di vista climatico — hanno commentato gli esperti de IlMeteo.it —. Pensate solo al fatto che le temperature previste tra mercoledì e venerdì sono valori che non si raggiungevano da oltre 100 anni".

Maxi caldo: ecco tutte le città da bollino nero

Temperature roventi e valori da primato si registreranno soprattutto in Piemonte e in città come Alessandria, Asti e Vercelli dove il ribollire dei termometri li spingerà fino a valori prossimi ai 42-43 gradi polverizzando tutti i record precedenti, secondo il team de IlMeteo.it. Clima rovente e bollino nero anche sul resto del Nord come a Pavia, Milano, Bolzano, Rovigo, Padova e poi Ferrara e Bologna con valori compresi fra i 39 e 41°C.

Città roventi anche su alcuni tratti del Centro. In Toscana, ad esempio, Firenze e Prato si guadagneranno anch'esse il bollino nero con i loro 39-40°C. Anche Roma farà la sua parte seppur con temperature lievemente inferiori ed attestate sui 36-37°C.

"Insomma, inutile negarlo, sono numeri davvero eclatanti per la fine di giugno e senza considerare il fatto che, l'elevato tasso di umidità, renderà ancora più elevati i valori delle temperature percepite con minacciosi livelli di disagio fisico, soprattutto per bambini e anziani", commentano dalla redazione del sito web.

In tutto questo "inferno di clima rovente ed irrespirabile", ci sarà un angolo d'Italia dove ci saranno temperature un po' più umane: il Sud Italia dove, nonostante i valori termici saranno comunque superiori alla media del periodo, i termometri si manterranno decisamente più bassi ad eccezione di alcune aree della Campania, come il casertano avvolto da un caldo più deciso e con punte prossime ai 36-37°C.

Maxi caldo, perché ci sono temperature roventi

Le temperature roventi sono causate da una massa d'aria calda proveniente dal Nord Africa. Aria trascinata verso Nord da "una maestosa circolazione depressionaria nord-atlantica, spaparanzata in oceano tra il Portogallo e le Isole Azzorre", chiariscono gli esperti del Centro Meteorologico Lombardo su Facebook. Maxi ondata di caldo che gli esperti del Cml hanno descritto in tre fasi. Dopo la fase "acuta", nella giornata di giovedì, i parametri dovrebbero assestarsi su valori leggermente più bassi, ma comunque importanti: "31-33 gradi".

Caldo a Milano, aumentano i consumi elettrici

Proprio a causa del caldo e dell'utilizzo di condizionatori e ventilatori stanno aumentando i consumi energetici a Milano. I sistemi di Unareti, società del gruppo A2A che si occupa di distribuire l'energia elettrica in tutta la città, nella giornata di mercoledì 19 giugno (alle 14) hanno registrato un carico massimo sulla rete elettrica di 1.306 Mw, il dato più alto del 2019. A2A raccomanda a tutti di prendere alcuni piccoli accorgimenti per cercare di attenuare il carico sulla rete elettrica cittadina e il conseguente rischio di interruzioni del servizio. Ad esempio, impostare i climatizzatori a temperature sopra i 25 gradi, limitandosi ai locali più utilizzati, e a spegnere le luci, i computer, le tv evitando invece di tenere gli apparecchi in stand-by.