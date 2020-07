Maltempo a Milano, previsti temporali forti: scatta l'allerta, sorvegliati Seveso e Lambro

Piogge e temporali intensi. E Seveso e Lambro fanno paura. A partire dalle 21 di giovedì 2 luglio entra in vigore un'allerta meteo della protezione civile della Lombardia per temporali forti, rischio idrogeologico e idraulico (codice arancione, livello di pericolo tre su quattro).

I corsi d'acqua che attraversano Milano saranno sorvegliati speciali da parte della protezione civile del comune di Milano.

Le previsioni meteo

"Un'area depressionaria in progressiva traslazione sulla Francia, con associata aria più fredda in quota, favorisce condizioni via via più instabili sul Nord Italia — si legge in una nota diramata dalla protezione civile —. Per la giornata odierna (in particolare a partire dalle ultime ore della sera) e nel corso della notte di domani 3 luglio, l'avvezione di aria più fredda in quota associata alla saccatura in discesa da Nord porterà relativa instabilità sulla Lombardia; mentre nel corso della giornata di venerdì la saccatura si chiuderà in un minimo sul golfo Ligure, favorendo in particolare per le ore tardo pomeridiane e serali decisa instabilità lungo la bassa pianura e sulla parte appenninica della regione".

"Nel dettaglio, l'impulso perturbato associato all'evento vede una prima attività convettiva e temporalesca confinata tra le ore serali di oggi giovedì 2 luglio e il mattino di domani, con precipitazioni diffuse sulla regione, più intense e insistenti sui settori prealpini e di pianura — sottolineano gli esperti —. Dal pomeriggio di domani il minimo depressionario in spostamento sull'alto Tirreno favorirà una decisa avvezione di vorticità, con aria umida instabile dai quadranti orientali, che determineranno precipitazioni temporalesche e convettive, che si svilupperanno prevalentemente sulle aree di pianura e con maggiore insistenza sulla parte più meridionale lungo la linea del Po e Appennino".

"Nella notte di sabato — concludono gli esperti — le precipitazioni saranno confinate sulla parte della Bassa Pianura orientale, quindi dalla mattina previste condizioni in graduale miglioramento".