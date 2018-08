Milano, temporali, grandine e raffiche di vento in arrivo: Seveso monitorato per l'allerta

Temporali, grandine e rischio esondazioni. Le previsioni - nonostante l'instabilità climatica tipica del periodo estivo - sembrano tutte concordare e per questo anche giovedì, il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede la possibilità di forti temporali a partire dalle 17.

Il Comune ha quindi disposto l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, presso la sede di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza e i fiumi Seveso e Lambro restano sorvegliati speciali. Viene attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici e del radar a cura della Protezione civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della protezione civile, della polizia locale e di MM.

"Attenzione rischio temporali forti anche con grandine sull'area milanese e dei bacini del Seveso e del Lambro. Aumentata l'allerta già in vigore da tre giorni. Fenomeni più significativi tra la serata di giovedì e le ore della notte". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Mobilità e all'Ambiente di Milano, Marco Granelli.

Saranno possibili temporali anche di forte intensità, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. La probabilità maggiore di temporali forti riguarda i settori di Nord-Ovest, altrove la probabilità di fenomeni intensi rimane elevata tuttavia risulta essere inferiore la probabilità dello sviluppo dei temporali (fenomeni generalmente sparsi o isolati, su molti settori anche del tutto assenti specie ad est). Il passaggio di temporali (da ovest verso est) tenderà ad esaurirsi durante la notte su venerdì, con residui rovesci o temporali fino al primo mattino.