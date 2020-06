Maltempo, temporali forti a Milano: scatta l'allerta meteo, monitorati Seveso e Lambro

Maltempo e temporali forti. E Seveso e Lambro spaventano la città. Da mezzanotte di domenica 7 giugno, infatti, è in vigore un'allerta meteo di criticità moderata — livello di pericolo tre su quattro — per rischio idraulico, rischio idrogeologico e temporali forti.

A preoccupare, come sempre in questi casi, sono i livelli dei fiumi, che salgono a causa delle abbondanti piogge sui bacini a Nord e rischiano di superare gli argini. Il comune di Milano, come reso noto in una nota nel pomeriggio di sabato, ha già allertato il centro operativo comunale di via Drago che monitorerà l'evolversi della situazione.

Immagine - Il bollettino della protezione civile

Le previsioni meteo

I meteorologi della protezione civile hanno scritto fanno sapere che "dal mattino di domenica 7 giugno le precipitazioni tenderanno a divenire più estese sui restanti rilievi e sulla pianura centro-occidentale, con temporali di forte intensità più probabili su Nordovest, fascia prealpina e pianura occidentale; alta probabilità di fenomeni intensi anche sulla parte occidentale della Valtellina".

"Le precipitazioni saranno comunque persistenti per tutta la giornata, con temporanee intensificazioni nelle ore centrali dovute ai fenomeni temporaleschi, in particolare tra le ore 9 e le ore 21 — sottolineano i meteorologi —. A causa della maggiore persistenza delle piogge, nella giornata di domani 07/06 si potranno raggiungere cumulate significative e abbondanti su Nordovest e alta pianura occidentale; la probabilità di temporali forti sarà alta su tutta la fascia alpina e prealpina (tranne che sull'Alta Valtellina) e sulla pianura occidentale, media sulle restanti zone".

Centro Meteorologico Lombardo: "Precipitazioni intense e localmente abbondanti"

Anche i meteorologi del Cml prevedono " fenomeni temporaleschi localmente intensi a più riprese, al mattino relegati nei settori di nord-ovest (Va-Co)".

Gli esperti, inoltre, prevedono un "rischio idraulico e idro-geologico, per precipitazioni eccessive, fin dal mattino su Varesotto e ovest Comasco, in intensificazione ed estensione dal pomeriggio a ovest Milanese, Lomellina, Brianza e quindi – in maniera più irregolare – l’intera fascia prealpino/pedemontana regionale".