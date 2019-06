Forti temporali tra Milano e Monza: allerta meteo codice giallo

Un temporale estivo si è abbattuto su Milano nella serata di sabato. Non ci sarebbero stati danni in città, secondo le prime informazioni.

"Per la giornata di sabato 15 giugno - prosegue il bollettino - ancora rovesci sparsi sulle Prealpi fino al pomeriggio; in serata nuovo impulso temporalesco sul Nordovest, ancora con media probabilità di temporali forti, che verrà rivalutato nella mattina di sabato".

Seveso e Lambro monitorati

Per l'allerta meteo il comune - ha informato l'amministrazione in una nota - "ha disposto l'attivazione del Coc, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza".



"L'attivazione consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. In allerta - ha concluso palazzo Marino - anche le squadre di protezione civile con la richiesta di attivazione delle pattuglie della Polizia Locale e della squadra di servizio idrico Mm a partire dalle ore 16".

