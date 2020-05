Violento temporale a Milano, fulmini e pioggia nella notte: "Il Seveso sale di 8 cm al minuto"

Un violento temporale si è abbattuto su Milano la notte a cavallo tra giovedì e venerdì. Pioggia, vento e fulmini hanno tenuto compagnia ai milanesi come ampiamente previsto dai meteorologi, che avevano diramato l'allerta fin dal pomeriggio. Oltre agli allagamenti di strade, cantine e garage, in alcune zone si segnalano anche dei blackout. In alcuni quartieri al Sud della città si sono registrate anche delle grandinate copiose.

Osservati speciali, come ormai di consueto in questi casi, i fiumi Seveso e Lambro, costantemente a rischio esondazione quando arrivano le piogge più decise. Entrambi i corsi d'acqua sono monitorati dalla protezione civile e dal personale del Comune di Milano dall'inizio dei nubifragi. Il Seveso, per la precisione, è esondato attorno alle 3.

L'assessore alla Mobilità e ai lavori pubblici, Marco Granelli, ha comunicato costantemente il monitoraggio sui livelli di Seveso e Lambro. Per comprendere la situazione, basti pensare che intorno alla mezzanotte a Cesano Maderno, il Seveso era salito di 16 cm in 15 minuti, a Niguarda in via Valfurva 86 cm in 10 minuti, 8 cm al minuto. Questo nonostante l'onda di piena da nord, fosse stata deviata in parte considerevole dal canale scolmatore di Palazzolo, potenziato nell'ultimo periodo. "E poi dicono che le vasche non servono", lo sfogo di Granelli.

Ampio lavoro anche sui sottopassi di Rubicone e Negrotto, quelli che necessitano di altri lavori di potenziamento, per evitare il peggio.

Le previsioni meteo per venerdì 15 maggio

Dalle 18 di giovedì 14 maggio era in vigore un'allerta meteo per il capoluogo e per tutta la regione. La protezione civile di regione Lombardia aveva stabilito una criticità arancione - 'moderata', livello di pericolo tre su quattro - per rischio temporali forti e rischio idrogeologico e una criticità gialla - il livello inferiore - per vento forte e rischio idraulico. L'allerta è entrata in vigore dalle 18 di giovedì e durerà per tutta la giornata di venerdì 15 maggio.

"Sulla Lombardia flusso umido e mite da sudovest, generato da una vasta zona depressionaria centrata sulle coste del Portogallo. Dalla sera di oggi 14/05, a partire dai settori meridionali della regione, sviluppo di rovesci e temporali in rapida estensione verso nord, fino a coinvolgere quasi tutti i settori. Nella notte tendenza a graduale esaurimento dei fenomeni sui settori meridionali, tenderanno invece ad insistere altrove specie su Alpi, Prealpi e alta Pianura", si legge nel bollettino meteo della regione.