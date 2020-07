Maltempo a Milano, previsti temporali forti: scatta l'allerta meteo della protezione civile

Previsto maltempo a Milano: la protezione civile della Lombardia, nella giornata di venerdì 10 luglio, ha diramato un avvertimento fino a domenica 12, ma in particolare concentrato susabato 11 luglio con precipitazioni inizialmente sulla fascia alpina e prealpina, poi anche - nel pomeriggio - sulla pianura occidentale fino all'appennino, anche di carattere temporalesco, localmente di forte intensità.

Meteo a Milano

Nel pomeriggio di sabato 11 luglio previsti anche forti venti, in pianura fino a 35 km/h, più intensi nelle montagne lombarde. Nel nodo idraulico di Milano si segnala un livello di criticità da giallo (per rischio idrogeologico) ad arancione (per temporali) con indicazione di attenzione per gli enti locali interessati e probabili grandinate.

Il Comune di Milano ha attivato di conseguenza il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.