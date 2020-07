Maltempo a Milano: temporali in arrivo, fiumi monitorati ma temperature ancora altissime

Piogge temporalesche esparse. Il meteo era stato chiaro ed effettivamente Milano, mercoledì mattina, si è risvegliata così. Come la gran parte del territorio lombardo. Anche se la temperatura resta elevatissima.

"L'anticiclone nord africano continuerà ad insistere sul Mediterraneo anche per mercoledì e giovedì, determinando una persistenza del caldo su tutta la nostra Penisola. La nostra regione - spiega il Centro meteo lombardo - subisce solo parzialmente l'influenza di questa struttura anticiclonica con le perturbazioni in transito a nord delle Alpi che portano un po' di nuvole e qualche rovescio anche sulla Lombardia. In particolare nella giornata di mercoledì è atteso il passaggio di qualche rovescio o temporale oltre che sui rilievi anche su alcuni settori della pianura".

Anche per questo motivo il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso già da martedì un avviso di criticità gialla (ordinaria) a partire dalla mezzanotte di mercoledì 1 luglio, per rischio idrogeologico a causa di una perturbazione che interesserà anche il bacino idrico di Milano e che persisterà nelle ore successive.



Il Comune di Milano ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e le squadre di polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici sono state allertate per graduare leventuale attivazione del piano di emergenza.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Un secondo fronte temporalesco è atteso per la giornata di venerdì, il cui passaggio sarà seguito da correnti più fresche e dall'espansione dell’anticiclone delle Azzorre che porteranno un nuovo miglioramento del tempo nel fine settimana. Le temperature non subiranno grandi variazioni fino a giovedì, mentre una lieve flessione termica è attesa da venerdì.