Meteo nel week-end: in arrivo prima tempesta d'autunno, piogge e temporali

Meteo a Milano, sarà un week-end molto piovoso, con occhio particolare a Seveso e Lambro. Già dalla scorsa settimana i movimenti delle figure bariche sul territorio europeo avevano decretato la definitiva rottura dell'estate, adesso la porta dell'Atlantico è sempre più spalancata e le perturbazioni sono in grado di raggiungere il cuore del nostro continente e tuffarsi poi nel Mediterraneo dove non trovano più la campana anticiclonica a far da barriera.

Non per questo sarà impossibile subire nuovi attacchi africani, ma l'autunno inizia a prendere piede ed è pronto a scagliare un durissimo colpo già a partire dal weekend. Venerdì 8 settembre le condizioni permarranno ancora stabili con spazi di sereno e locali annuvolamenti sulla falsariga dei giorni appena trascorsi senza particolari sussulti.

Sabato 9 settembre la svolta. Una intensa perturbazione giungerà sul nostro territorio e farà sentire i suoi effetti a partire dalla tarda mattinata quando i cieli dapprima si mostreranno molto nuvolosi fino a divenire coperti preannunciando piogge e temporali. Nel pomeriggio assisteremo ad una recrudescenza dei fenomeni con temporali e acquazzoni che bersaglieranno tutto il Milanese apportando quantitativi davvero rilevanti, situazione critica sui rilievi alpini e prealpini. In serata e nella notte seguente ancora forte maltempo con temporali e rischio di locali grandinate, imprevedibile la localizzazione di tale fenomeno ma la tanta aria calda accumulata al suolo garantisce un serbatoio ideale per episodi anche violenti.

Domenica 10 settembre le condizioni resteranno instabili con piogge che insisteranno per la prima parte della giornata divenendo intermittenti nel pomeriggio e lasciando spazio a rasserenamenti solo in serata. L'intensa perturbazione abbandonerà definitivamente il territorio nella prima mattinata di lunedì 11 allontanandosi verso Levante e lasciando così spazio al sereno in un contesto termico autunnale.