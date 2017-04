Temporali e pioggia molto forte: allerta protezione civile, rovesci sul Milanese

Forte pioggia in arrivo a partire da martedì sera sulle regioni settentrionali fra cui la Lombardia e il Milanese. L'avviso di allerta meteo arriva dalla Protezione civile. La perturbazione atlantica che si sta avvicinando all'area alpina è la causa del peggioramento, già in atto, delle condizioni meteorologiche sulle Regioni settentrionali.

Sono previste dalla serata di martedì precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento anche in Lombardia, in particolare sui settori alpini e prealpini. E' stata valutata per mercoledì allerta arancione su alcune zone nord-orientali della Lombardia, in particolare su Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali, Valcamonica, Media-bassa Valtellina.

Allerta gialla, invece, sul nodo idraulico di Milano e su Alta Valtellina, Valchiavenna, lago di Como e Prealpi occidentali in Lombardia. La perturbazione dovrebbe sfumarsi giovedì. Fino ad allora, tempo molto instabile.