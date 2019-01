Raffiche di vento in città fino a 70 chilometri orari: proclamata l'allerta meteo "gialla"

Allerta meteo a Milano. Per lunedì 14 gennaio, infatti, la protezione civile di regione Lombardia ha emanato un avviso di "criticità ordinaria" - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per vento forte.

"A partire dal pomeriggio sera del 13/01, prevista una graduale intensificazione del vento in montagna, in particolar modo sui settori di Nordovest; in serata locali rinforzi del vento anche sulla Pianura", si legge nel bollettino diffuso proprio dal Pirellone.

"Fin dalle prime ore del 14/01, vento in rinforzo fino a forte in montagna, specie oltre i 600/800 metri; dal primo mattino anche sulla Pianura in particolar modo sui settori occidentali. Su gran parte della regione - spiegano ancora le previsioni - saranno possibili raffiche fino a 50‐ 70 km/h, localmente anche superiori, fino a 90 km/h in montagna e sui siti maggiormente esposti al vento da Nord".

Con l'avviso di criticità, si legge nell'allerta, la protezione civile suggerisce ai comuni di "prestare attenzione a fenomeni che localmente potrebbero risultare pericolosi", come "problemi sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi" e "problemi sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti".