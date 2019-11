"Raffiche di vento fino a 75 chilometri orari": a Milano scatta l'allerta meteo gialla

Allerta meteo a Milano. Dalle 15 di giovedì 14 novembre è infatti in vigore un'allerta di criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per "vento forte". L'allerta, proclamata dalla protezione civile di regione Lombardia, termina alle 13 di venerdì 15.

"Venti in graduale rinforzo a partire dalle quote più alte, quindi nel tardo pomeriggio di giovedì fino alle quote di pianura - si legge nel bollettino meteo diffuso proprio dal Pirellone -. Dalla serata del 14/11 è attesa una rapida intensificazione della ventilazione, con venti che - fino alle prime ore del 15/11 - raggiungeranno in pianura intensità medie orarie comprese tra 30 e 45 km/h, localmente fino a 50 km/h", con "raffiche tra 55 e 75 km/h. Dalla mattina del 15/11, venti in generale attenuazione".

A preoccupare, come sempre in questi casi, sono soprattutto rami e alberi che possono cadere a causa delle raffiche. "In particolari situazioni si possono scatenare venti intensi tesi o a raffica in grado di raggiungere intensità rilevanti e danneggiare impalcature, cartelloni, alberi e strutture provvisorie - sottolinea l'allerta - provocando difficoltà alla viabilità, soprattutto dei mezzi pesanti".