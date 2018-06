Milano, fondazione Omd mette in palio 1000 euro per video a tema meteo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

È in arrivo un’ondata di gelo siberiano, ci stiamo tropicalizzando, piove sempre nei week end, siamo alla vigilia di una nuova glaciazione, se la temperatura scende sotto allo zero non può nevicare. Questi sono solo alcuni dei tanti luoghi comuni e affermazioni sensazionalistiche che circolano intorno alla meteorologia e che saranno il tema della seconda edizione del “Premio Sergio Borghi”. Il riconoscimento è istituito dalla Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, ente che promuove e sviluppa programmi di studio e ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, per premiare studi e iniziative meritevoli in ambito meteorologico. “STEREOmeteoTIPI: i luoghi comuni della meteorologia. Quando l’eccezionalità diventa normale e quando la normalità diventa eccezionale” è infatti il titolo del concorso, che mette in palio un buono per acquisti online del valore di 1.000 €. Possono partecipare gli studenti delle scuole superiori, singolarmente o in gruppo, iscrivendosi gratuitamente su fondazioneomd.it entro il 26 ottobre 2018. Quali sono i detti, i proverbi e gli stereotipi che riguardano il meteo e il clima? Quanto la cultura popolare da una parte e il sensazionalismo dall’altra influenzano la percezione della meteorologia? In che modo è possibile distinguere la verità scientifica dai falsi allarmismi? I partecipanti al premio dovranno provare a rispondere a queste domande realizzando un video dai contenuti inediti, per il quale sono ammesse tutte le tecniche audiovisive. A scegliere il lavoro migliore saranno una giuria di esperti e un comitato d’onore composto da membri della Fondazione OMD, che valuteranno l’aderenza al tema, l’efficacia comunicativa e l’originalità del prodotto realizzato e terranno conto anche del gradimento espresso sui social network. I video partecipanti, infatti, saranno pubblicati sul canale YouTube e sulla pagina facebook della Fondazione, e sottoposti a una “votazione popolare” tramite like e commenti. La seconda edizione del Premio Sergio Borghi è realizzata in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto e con Festivalmeteorologia, la manifestazione organizzata da Università di Trento, Comune di Rovereto, Trentino Sviluppo e Fondazione Museo Civico di Rovereto che rappresenta una preziosa occasione di incontro e interazione tra le diverse realtà della meteorologia italiana. La nomina dei vincitori e la premiazione avverranno proprio in occasione della quarta edizione festival, che si svolgerà a Rovereto (Trento) dal 16 al 18 novembre 2018. Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Costituita nel 2015, la Fondazione promuove e sviluppa programmi di studio e ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia applicate, con particolare riferimento all’ambiente urbano e a tutte le attività che in esso si svolgono: dalla pianificazione urbana alla salute pubblica, dall’energia al settore delle costruzioni, dalla progettazione alla logistica e tutto ciò che riguarda la sostenibilità di attività e sistemi antropici. Svolge inoltre attività didattiche, di sensibilizzazione e divulgazione delle tematiche e dei risultati delle ricerche supportate, con l’obiettivo di valorizzare e rendere disponibile tale patrimonio, a partire da quello della propria biblioteca, che consta di oltre 3.000 titoli tra libri, riviste e pubblicazioni. Possiede inoltre la Climate Network® una rete nazionale di 50 stazioni meteorologiche urbane di qualità certificata. Dati, rilevazioni e osservazioni ricavati grazie alla rete vengono utilizzati per realizzare e promuovere studi di climatologia e meteorologia in collaborazione con organismi istituzionali e realtà accademiche di rilevanza nazionale ed internazionale.