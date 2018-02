Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Gina Affinito Arte Contemporanea e Arnaout Spazio Arte di Sara Arnaout sono liete di invitarvi alla vernice dell’evento Mini_personale d’arte sabato 17 febbraio ore 18.00 In esposizione fino al 28 febbraio 2018 le opere di: Adalgisa De Angelis Michele Giardina Margherita Giordano Michelengelo Lacagnina Quattro pareti o poco più, quattro artisti differenti, un confronto serrato che raccoglie l’eco della loro anima e che fa risaltare, ognuno a suo modo, le doti di ciascuno. La loro arte è poliglotta, si esprime con codici e linguaggi personali eppure riesce, nel momento in cui sorge spontaneamente, ad essere diretta e a coinvolgere oltre ogni confine di lessico e segno. In collaborazione con la curatrice Gina Affinito e Arnaout Spazio Arte, l’accostamento di quattro mini-personali, in contemporanea, diventa l’occasione per riflettere sulle modalità di espressione. Il colore e il monocromo, l’oggetto trovato e ritrovato, la citazione classica del passato rinascimentale e non solo, la parola che diventa parte integrante dell’immagine, la stessa immagine che, nella sua definizione, pare quasi una fotografia. Ogni opera racconta un’evoluzione specifica e stimola i sensi dell’osservatore per instaurare un dialogo con essa. Adalgisa De Angelis, Michele Giardina, Margherita Giordano e Michelangelo Lacagnina aprono le porte del loro vissuto e lasciano che il fruitore, nell’ambiente intimo della Galleria, possa accostarsi ad ascoltare oltre che a vedere. (Massimiliano Porro) L’atelier Arnaout di Sara Arnaout, un elegante spazio espositivo, è sito in Viale Abruzzi 90 a Milano, a ridosso del centralissimo Corso Buenos Aires e delle vie del centro di Milano. L’interpretazione critica delle opere in mostra è affidata a Massimiliano Porro, docente di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Como. L’esposizione sarà visitabile fino al 28 febbraio nei seguenti orari e giorni: dal lunedì al sabato ore 10.00/19.00 (domenica chiuso). Saranno presenti all’inaugurazione gli artisti, il curatore del progetto Gina Affinito ed il critico d’arte Massimiliano Porro L’ingresso è libero Pagina evento fb: https://www.facebook.com/events/150297608979059/