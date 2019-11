Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Recuperando il cielo. Voci e immagini dentro e fuori il carcere” è la nuova iniziativa promossa da Attraversamenti luoghi Arti Culture in collaborazione con Consorzio VialedeiMille di Milano. L’evento si svolgerà presso il negozio del Consorzio – il primo dedicato interamente all’economia carceraria – in viale di Mille 1 (angolo Piazzale Dateo), martedì 26 novembre dalle 18.00 alle 20.00 e vedrà protagonisti i linguaggi della fotografia e della poesia, in linea con l’approccio già sperimentato per altri eventi organizzati a partire dal maggio 2018 da Attraversamenti Luoghi Arti Culture. In particolare, il Consorzio ospiterà dal 26 novembre al 15 dicembre una mostra fotografica curata da Giovanna Gammarota – Recuperando il cielo – composta da tre sezioni: “Qui dentro”, “Là fuori”, “Recuperati” che presenta alcuni lavori realizzati da detenuti delle Carceri di San Vittore e Bollate nel corso dei laboratori tenuti dalla critica e storica dell’arte Gigliola Foschi e dal direttore della Galleria San Fedele Andrea Dall’Asta, tra il 2003 e il 2005.

Le immagini selezionate ruotano intorno alla dialettica dentro/fuori che connota la condizione carceraria ma mettono a fuoco anche l’istanza del recupero, sociale e individuale, dei detenuti, molto spesso considerati invece come scarti. I linguaggi artistici e i loro immaginari possono contribuire a “[…] riconoscere la consapevolezza del proprio stato e accompagnare le persone verso un percorso di riscatto” (Giovanna Gammarota) Anche per questo insieme alla mostra, le testimonianze degli ospiti si alterneranno a quelle di detenuti ed ex detenuti sulle loro esperienze creative e soprattutto, alla lettura di poesie scritte dai partecipanti ai laboratori di poesia condotti nella Casa di Reclusione di Milano – Bollate negli anni da Maddalena Capalbi (che per questa sua attività ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano). Alla serata saranno presenti oltre a Gigliola Foschi e a Maddalena Capalbi, Nino Iacovella (poeta e tra i fondatori del blog di poesia “Perigeion”), Francesco Capizzi Cisky-MCK (poeta e rapper) e gli ideatori del progetto Attraversamenti Sergio Di Giorgi e Giovanna Gammarota. A conclusione dell’incontro si svolgerà l’inaugurazione della mostra accompagnata da un aperitivo (con contributo libero dei partecipanti) che vedrà protagonisti i prodotti eno-gastronomici in vendita presso il concept store di viale dei Mille. Attraversamenti Luoghi Arti Culture è un format interdisciplinare che vuole mettere in dialogo diversi linguaggi artistici e artisti di differenti discipline intorno a temi di forte impatto sociale, ponendo l’arte al centro dell’intervento sul territorio.

Tra i presupposti del progetto vi è la constatazione che le arti possono oggi favorire il superamento di confini e muri, spesso simbolici e invisibili, tra le persone e far emergere l’individualità – unica e irripetibile propria di ogni essere umano – in opposizione alle logiche mediatiche prevalenti. Il Consorzio Viale dei Mille è un Consorzio di cooperative che si occupano di economia carceraria, nato grazie alla lungimiranza del Comune di Milano che ha scelto di sostenere un carcere migliore, che aiuta a non commettere gli stessi errori. Obiettivo del Consorzio è comunicare l’essenza del lavoro negli istituti di pena, portando “fuori” la professionalità e la qualità dei prodotti artigianali realizzati “dentro”. Lo spazio del Consorzio, in Viale dei Mille 1 a Milano, è un luogo di vendita ma soprattutto di incontro virtuoso tra il mondo del carcere e il territorio. Si ringrazia la Galleria San Fedele e la Fondazione San Fedele per aver concesso l’uso delle immagini