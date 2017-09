Mostra personale di Sandro Borroni “Blindatura del colore”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dal 9 al 24 Settembre 2017 si terrà la Mostra Personale di Pittura di Sandro Borroni : “ Blindatura del Colore “, con il Patrocinio del Comune di Corbetta, presso la Sala delle Colonne in Via Carlo Cattaneo n°25 a Corbetta, Milano. L’ inaugurazione avrà luogo il 9 Settembre 2017 alle ore 17.30 presso la Sala delle Colonne in Via Carlo Cattaneo n°25 a Corbetta, Milano. Sandro Borroni ha iniziato il suo percorso artistico da autodidatta e questo gli ha permesso di non subire la fascinazione degli stili pittorici dei grandi nomi della pittura mondiale, ma di seguire la sua grandiosa genialità e capacità che l’hanno condotto ad ideare una nuova tecnica pittorica : “ LA BLINDATURA DEL COLORE “. L’ architettura ha influenzato la creazione di questa innovativa tecnica pittorica, che consiste nell’ inserimento dei colori ad olio all’interno di cordoncini, realizzati anch’ essi con colori ad olio, che ne delimitano lo spazio, creando armonie cromatiche in una sintesi di ensemble di luci e colori. Nella sua pittura i temi ricorrenti sono le vedute urbane, i siti industriali o i cantieri navali, identità passate e future delle nostre città. La scelta del soggetto è frutto di studi approfonditi e dietro ogni analisi operata dal grande Artista, c’è sempre una motivazione perché le sue innovative opere raccontano una storia. “…Le sue tele sono realizzate con minuzia dei particolari e i colori blindati nelle linee in rilievo del cordoncino bianco creano suggestioni bidimensionali. Armonie cromatiche in una geometria descrittiva, che rappresentano vedute prospettiche urbane, simboli architettonici, monumenti e cattedrali del lavoro. Composizioni realistiche, artisticamente sviluppate dalla capacità di indagine di spazi che ci trasmettono una visione multiforme di volumetrici cromatismi della realtà urbana contemporanea, degli orizzonti spaziali in cui ci muoviamo…” (Cinzia Bianucci) La Personale di Sandro Borroni offrirà ai visitatori una panoramica di vedute cittadine costruite con la tecnica della BLINDATURA DEL COLORE che contraddistingue in maniera unica lo stile pittorico dell’Artista. I presenti potranno viver un’ esperienza sensoriale in cui potranno vedere soggetti che li circondano quotidianamente in una chiave e una minuziosità che riuscirà ad emozionare e dare un nuovo significato agli spazi che li circondano quotidianamente. INAUGURAZIONE : 9 Settembre 2017 ore 17.30 Orario mostra : Dal Martedì al Venerdì : 15.00/ 19.00 Sabato e Domenica : 10.00/19.00 Ingresso gratuito