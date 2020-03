Le auto migliori per la montagna? Devono avere queste caratteristiche

Mèta che scegli, auto che provi. Per un week-end o una vacanza in montagna esistono sicuramente delle caratteritiche che rendono alcune auto migliori di altre, e che permettono di viaggiare in totale sicurezza. Da una ricerca di Automobile.it ecco che cosa non dovrebbbe assolutamente mancare in un'autovettura adatta alla neve e alle alture, per una vacanza in totale relax e senza brutti scherzi.

1. La carrozzeria

Parola d'ordine: altezza. Ebbene sì, per un viaggio in montagna è meglio optare per una carrozzeria alta, come quella tipica dei crossover o dei SUV. L’altezza della vettura aiuta infatti in casi di neve (soprattutto per le nevicate improvvise) e ti aiuta ad evitare brutti scherzi in strada.

2. La trazione

Per una vacanza in montagna in totale serenità, preferisci sempre un modello di auto a trazione integrale. Anche in questo caso, un SUV o un crossover possono rappresentare un'ottima soluzione proprio grazie ai loro sistemi di trazione integrale.

3. Il bagagliaio

Ultimo ma non meno importante: il bagagliaio. Per il tuo viaggio perfetto in montagna, un bagagliaio capiente può infatti fare la differenza, soprattutto per una famiglia di sciatori al gran completo. Tra maglioni, giacche e tute da sci, ci sarà davvero bisogno di spazio e una citycar rischia di rivelarsi inadatta.

Accessori in auto: dove acquistarli a Milano

- Dima Autoricambi, Via Ettore Ponti, 24

- Ricambi Auto Cidieffe, Via Mac Mahon, 79

- Autoricambi Corsica, Viale Corsica, 72.