Camper che passione: i consigli per un vero viaggio in libertà

Il camper piace, sempre di più. Anche in vista delle vacanze estive, il trend del 2019 in merito all'acquisto dei camper è più che positivo, con le regioni del Nord Italia che si confermano come il principale bacino d’utenza del settore.

Tuttavia, restano alcune criticità da superare, come le aree attrezzate per la sosta e i relativi servizi offerti, non sempre in grado di offrire standard omogenei. Qualcosa sta però cambiando anche in un'ottica rivolta ai camperisti, considerati generalmente molto educati, con una coscienza ecologica radicata.

In questa guida scopriamo alcune aree di sosta per i camper a Milano.

Le aree di sosta a Milano

Area Sosta Abbiategrasso

Piazza Vittorio Veneto - Abbiategrasso (MI)

Camper Service

A50 Assago Ovest - Assago (MI)

Area Sosta Bernate Ticino

Bernate Ticino (MI)

Area Sosta Biassono

Biassono (MI)

Parcheggio Con Cs .

Via Brenno - Biassono (MI)

Area Sosta Boffalora Sopra Ticino

Via Gaetano Donizetti - Boffalora sopra Ticino (MI)

Area Sosta Bollate

Bollate (MI)

Caravan Park

Via Puccini 59/61 - Casarile (MI)

Area Sosta Chiaravalle Milanese

Chiaravalle Milanese (MI)

Area Sosta Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo (MI)

Area Camper Milano - Corbetta

Via Alberto da Giussano (angolo Via Caterina da Siena) - Corbetta (MI)

Area Sosta Limbiate

Via Leone Tolstoy - Limbiate (MI)

Area Rimessaggio Ripamonti

Viale Ripamonti 466 - Milano (MI)

Camper Service Totalerg

A50 tangenziale Ovest in direzione Est - Milano (MI)

Cascina Gaggioli

Via Selvanesco 25 - Milano (MI)

Linate Parking

Viale Enrico Forlanini, 123 - Milano (MI)

Milano Camper Park

Via Valtellina, 7 - Milano (MI)

New Park Milano

Via L.Tukory, 6 - Milano (MI)

Parcheggio Porta Genova

Parcheggio chiuso e sorvegliato H24, nessun servizio, possibile sosta notturna....

Piazzale Stazione Genova - Milano (MI)

Parcheggio Via Virgilio Ferrari

Via Virgilio Ferrari - Milano (MI)

Rimessaggio-sosta Camper Milano Naviglio Grande

Via Alzaia Naviglio Grande, 196 - Milano (MI)

Stazione Di Servizio Esso

Via Palatino n 1 - Milano (MI)

Zenone Ovest

A1 Milano-Napoli km 15+100 - Milano (MI)

· Parcheggio

Due grandi parcheggi a pagamento a pochi passi dalla celebre Abbazia, all'ingres...

Morimondo (MI)

Area Sosta Motta Visconti

Motta Visconti (MI)

Area Sosta Nova Milanese

Nova Milanese (MI)

Area Ristop Novate Nord

A4 Torino-Trieste - Novate Milanese (MI)

Parcheggi Fiera Rho-pero

Fiera Rho-Pero - Rho (MI)

Parcheggio P5

Via Alcide De Gasperi 171 - Rho (MI)