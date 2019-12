Tutto quello che devi sapere sui Quad

Conosci i quad e li vorresti guidare? Scopri in questa guida dedicata tutte le loro caratteristiche.

Il quad (in inglese quad bike) è un mezzo a quattro ruote sempre più diffuso anche in Italia. Veicoli noti anche come ATV, acronimo di “all terrains vehicle”, adatti anche ad un utilizzo in fuoristrada. I primi ATV nascono negli anni sessanta in Canada come rielaborazione delle piccole macchine utilizzate nei campi da golf e oggi sono presenti sul mercato in tantissime varianti.