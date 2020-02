Monopattino elettrico: ecco come guidarlo in sicurezza

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale di cittadini e/o turisti che utilizzano il monopattino elettrico per muoversi in città. Poichè si tratta di un mezzo di trasporto vero e proprio, però, occorre conoscere delle regole precise per guidarlo in modo sicuro. Scopriamo insieme come evitare i rischi in strada.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Dal 1° gennaio 2020 i monopattini elettrici sono stati ufficialmente equiparati alle bici, e possono dunque circolare liberamente ovunque sia permesso ai velocipedi. Il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale precisa che questa equiparazione è riservata solo ai “monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità” definiti dal decreto micromobilità del 4 giugno e cioè potenza massima di 0,5 kW e velocità entro i 20 km/h.

Come si usano