Fari opacizzati delle auto: ecco come pulirli

Spesso i fari della propria automobile, con il passare del tempo, tendono ad opacizzarsi e ad ingiallirsi a causa dell’esposizione alla luce solare e agli agenti atmosferici. Questo succede anche se i fari sono prodotti con policarbonato o plexiglass, che ormai da tempo hanno sostituito il vetro. Pulire i fari e farli tornare come nuovi, però, non è impossibile: basta, infatti, una corretta operazione di pulizia che può essere eseguita da un carrozziere di fiducia, con una spesa variabile in base al tipo al danno e al modello di fari (circa 50 euro per fanale).

In alternativa è possibile ricorrere al fai da te acquistando uno dei tanti kit dedicati disponibili in commercio.

Pulire i fari dell’auto opacizzati: i kit di ripristino dei fanali

Sul mercato sono disponibili numerosi kit fai da te che consentono di far tornare come nuovi i fari auto ingialliti dallo smog, dagli agenti atmosferici e dal tempo. Kit che includono all’interno carte abrasive a grana molto fine per le diverse fasi di pulizia, da applicare ad una levigatrice, ad un avvitatore o ad un trapano. Inoltre all'interno della confezione troviamo, di solito, anche il polish per la lucidatura finale e accessori come panni e nastri protettivi.

Quando si utilizzano questi kit è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore per ottenere risultati ottimali e non graffiare il faro. È inoltre importante lavare accuratamente i fanali prima di iniziare le operazioni di pulizia e proteggere con il nastro le superfici della carrozzeria vicino ai gruppi ottici. Durante la pulizia consigliamo, inoltre, di tenere umida l'area da levigare e non premere o insistere troppo sulla stessa zona per evitare graffi e danni. Una volta terminata la pulizia si può applicare anche della cera per auto per proteggere il faro dagli agenti atmosferici per alcune settimane.

Pulizia dei fari dell’auto opacizzati: usiamo il dentifricio

In caso di fari poco rovinati è anche possibile provare ad utilizzare il dentifricio prima di ricorrere ai kit descritti in precedenza. Basterà evitare dentifrici con un'eccessiva quantità di “microcristalli”, che potrebbero provocare graffi sulla superficie dei fari. Prima della pulizia, da eseguire con un panno morbido ed umido, vi consigliamo come in precedenza, di lavare accuratamente i fari.

