Tre regole per guidare in sicurezza la tua moto in città

Possedere una moto è il desiderio di molti uomini e di molte donne: la moto permette infatti di muoversi liberamente, evitando code in strada e scoprendo itinerari spesso nuovi, o comunque meno battuti dalla massa.

Come, però, per qualsiasi mezzo di trasporto, anche per la moto esistono delle regole da seguire, per una sicura guida in città. Scopriamole insieme per evitare spiacevoli situazioni.

1. Fate pratica

Può essere scontato, ma non lo è: per guidare con sicurezza la vostra moto, fate molta pratica. Prendetevi delle lunghe sessioni di pratica delle manovre base: inversioni, curve, frenate di emergenza e (non ultima) la circolazione in zone trafficate. Se possibile, e se le circostanze lo permettono, raggiungete il limite di difficoltà (ad esempio una curva impegnativa) per scoprire anche le vostre reazioni. In una strada di città, invece, è bene avere una confidenza certa con il vostro mezzo, che solo un allenamento di questo tipo vi può portare ad avere.

2. Controllate il mezzo

Questo punto è molto importante: dovete essere voi a controllare il mezzo, e non viceversa. Abbiate cura di non superare mai i limiti di velocità e prestate attenzione anche a ciò che vi circonda: un veicolo contro mano, un attraversamento pedonale, una buca improvvisa in strada. Cercate di ottenere l’andatura perfetta, con la mente libera di poter valutare eventuali pericoli.

3. Prestate attenzione alla traiettoria

In una strada a due corsie in sensi opposti, mantenete sempre un margine di distanza sia dalla parte interna che dalla parte interna, dove avrete a che fare con fondi sconnessi e ciclisti o pedoni. State sempre attenti a rispettare la traiettoria giusta, evitando di invadere la corsia opposta per eseguire una curva qualsiasi. La traiettoria deve, infatti, seguire sempre la strada: se avete difficoltà ad eseguire una curva, non vi resta altro che rallentare. E godervi l'andatura.

Dove acquistare tute da moto a Milano

- Rossignoli, Corso Garibaldi, 65

- Wheelup, Via Valtellina, 18

- V.A.R.A., Viale Tunisia, 15