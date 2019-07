Come guidare la moto sull'asfalto bagnato

Se siete amanti della moto ma il tempo estivo di Milano vi gioca brutti scherzi, leggete in questa guida alcuni consigli su come guidare in totale sicurezza la vostra moto.

. Guidare con delicatezza

Eh sì, sicuramente guidare con delicatezza aiuta molto in caso di frenate improvvise. E' sempre sicuro, infatti, iniziare a frenare con largo anticipo, in modo da arrivare prima dell’inizio delle curve già con la velocità adatta ad affrontare la svolta.

. Rispettare la propria corsia in curva

Regola sempre fondamentale: in curva non bisogna mai invadere la corsa di senso opposto. Molto meglio (e più sicuro) stare larghi in ingresso, avvicinarsi al margine interno a centro curva e, infine, allargarsi con la moto in uscita.