Tre itinerari da scoprire in moto in Centro Italia

Forse non lo diresti, ma il Centro Italia racchiude numersoi itinerari bellissimi da scoprire in moto. Scopriamone qui 3 imperdibili.

. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Scopriamo insieme il primo itinerario: si parte da Norcia, per arrivare in moto fino al Parco Nazionali dei Monti Sibillini, ossia Castelluccio. Il luogo è perfetto per rilassarsi e concedersi una pausa in mezzo al verde. Si prosegue poi verso nord, al confine tra Umbria e Marche per arrivare fino a San Lorenzo al Lago e poi fino ad Amandola, antica roccaforte medievale.

. Da Pescara a Chieti

La partenza prevista in questo secondo itinerario è fissata da Pescara, la città più popolosa dell’Abruzzo, da cui ci si dirige a Francavilla al Mare, Bandiera Blu. Si prosegue poi per Ortona e i suoi meravigliosi tramonti sul mare, fino ad arrivare a Chieti e scoprire i numerosi borghi di origine medievale.

. La Bassa Toscana

Tra paesaggi di campagna, laghi e terme naturali, la Maremma Toscana si apre a chi la percorre in moto con numerosi piccoli centri come La Campigliola. Si arriva poi a Saturnia, frazione del comune di Manciano, famoso per il suo centro termale. Si continua proseguendo poi verso Pitigliano, fino al lago di Bolsena, una bellezza naturalistica semplicemente unica.