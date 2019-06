Dove fare installare un impianto Gpl o metano a Milano

Stai cercando qualcuno a Milano che sia in grado di installare un impianto gpl o metano sulla tua auto? Questa guida potrebbe fare al caso tuo.

Quando si decide di far installare un impianto Gpl sulla propria auto, bisogna stare attenti a molteplici fattori, tra cui ovviamente il risparmio. Viaggiare per tanti chilometri in auto può essere dispendioso, soprattutto se si ha in mente una vacanza on-the-road. E naturalmente non sempre si hanno i soldi per cambiare la propria vecchia auto e sostituirla con una di nuova generazione, attenta ai consumi, magari ibrida o elettrica.

Dunque perché non optare su un intervento meno drastico, facendo installare sulla propria auto un impianto gpl o metano? Il risparmio al distributore è assicurato, e inoltre i vantaggi ecologici sono notevoli perché sono entrambe sostanze a basso impatto ambientale rispetto a benzina o diesel.

Gpl e metano: le differenze

Innanzitutto è bene chiarire che gpl e metano non sono la stessa cosa: gpl vuol dire "gas di petrolio liquefatti", ed è una miscela di idrocarburi alzalini a basso peso molecolare, composta principalmente da propano e butano. Il gpl è economico, a basso impatto ambientale e con un'elevata resa... sapevate che è usato anche nei comuni accendini?

Il metano invece è un gas volatile estratto da pozzi naturali che rilascia una minima quantità di gas serra e può essere utilizzato come carburante senza bisogno di raffinazione.

Ma quale scegliere? Sicuramente un esperto potrà aiutarvi a risolvere quest'ultimo dilemma, poiché molto dipende anche dall'utilizzo dell'auto, da quanti chilometri vengono percorsi in genere, dalla rete di distribuzione vicina a casa propria, dalla comodità (le bombole di metano devono essere revisionate ogni pochi anni al contrario del gpl, mentre alcune auto a gpl non possono parcheggiare in garage sotterranei o in quelli delle navi).

A chi rivolgersi a Milano

Se state cercando un esperto che vi aiuti a capire se gpl e metano fanno per voi, e come installare un impianto sulla vostra vecchia auto, ecco a chi rivolgervi a Milano:

. Autofficina Codeghini, Via Miglioli, 9 Vizzolo Predabissi

. PromoCar, Via Budua, 4 , Milano

. Autofficina Cassala, Via Olgiati Francesco, Milano

Credit immagine Taneli Lahtinen @tanelah