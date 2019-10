I migliori modelli di Citycar sul mercato

Sei curioso di scopire quali sono le migliori Citycar presenti sul mercato? Ecco una guida che fa al caso tuo.

Vetture molto apprezzate dagli italiani, di piccole dimensioni e facili da parcheggiare, le Citycar sono delle ottime auto low cost, che vantano forme curate, moderne tecnologie e sistemi di sicurezza di ultima generazione.

Non solo: dotate di un confortevole abitacolo, le Citycar sono facili da usare e con un buon numero di optional, alimentate anche a GPL e metano.

Citroen C1

Iniziamo la nostra rassegna dalla Citroen C1, citycar a tre o cinque porte, acquistabile a partire da 10.700 euro. La Citroen C1 misura 347 cm in lunghezza e 162 cm in larghezza, con un abitacolo a quattro posti e un bagagliaio da 196 litri. Una vettura dal look simpatico e moderno, disponibile anche con tetto in tela e Active City Brake che consente la frenata automatica del veicolo in caso di rischio di collisione fino a 30 km/h.

Citycar spinta da un propulsore a benzina 1.0 VTi da 72 CV di potenza e con 93 Nm di coppia.

Ford Ka+

Proseguiamo la nostra rassegna con la Ford Ka+, una citycar pratica e spaziosa, dal design moderno e ricca di tecnologie, acquistabile a partire da 10.950 euro. Vettura disponibile anche nella variante Active, un piccolo crossover con posizione di guida rialzata, barre sul tetto e cerchi in lega da 15".

La KA+ è disponibile con motori a benzina tre cilindri da 1,2 litri da 70 o 85 CV e diesel da 1.5l da 95 CV.

Non dimentichiamo la carrozzeria a cinque porte, l'abitacolo a cinque posti e il sistema di infotainment SYNC 3 che consente di controllare smartphone e musica attraverso comandi vocali, compatibile anche con Apple CarPlay e ad Android Auto.

Fiat Panda

Nella nostra rassegna non poteva mancare la Fiat Panda, una city car disponibile in moltissime versioni come l'elegante allestimento Trussardi. Citycar disponibile solo nella variante con la carrozzeria a cinque porte, lunga 365 cm e larga 164 cm. Fiat Panda, in vendita da 11.550 euro, è equipaggiata con il motore a benzina 1.2 da 69 CV di potenza e 102 Nm di coppia massima, proposto anche nella versione EasyPower a GPL. Propulsore che si affianca all'unità bicilindrica 0.9 TwinAir Turbo, disponibile nella versione Natural Power a metano.

Renault Twingo

Concludiamo la nostra rassegna con la Renault Twingo, una citycar che misura 360 cm in lunghezza e 165 cm in larghezza, disponibile solo nella carrozzeria a cinque porte e acquistabile a partire da 11.450 euro. Ricordiamo, inoltre, la capacità del bagagliaio da 188 litri e l'abitacolo per quattro posti. La city car francese è equipaggiata con i propulsori a benzina a tre cilindri da 65 e 93 CV e con alimentazione anche GPL.