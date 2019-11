Tute intere da moto: ecco i migliori modelli

Se sei un amante delle moto, questo articolo fa sicuramente al caso tuo. Oltre a caschi e giacche da moto, infatti, esistono sul mercato diversi modelli anche delle tute per motociclisti. In questa guida ci occupiamo delle tute intere, in grado di offrire una buona protezione in caso di cadute. Questo tipo di tute, infatti, protegge spalle, gomiti, ginocchia e fianchi, e vengono realizzate soprattutto in pelle. Scopriamo i migliori modelli.

Dainese Laguna Seca D1

Iniziamo la nostra rassegna da una tuta da moto realizzata da Dainese, uno dei brand più noti del settore. Il modello Laguna Seca prende il nome dal celebre tracciato americano ed è disponibile in due diverse colorazioni. Tuta professionale in tessuto elasticizzato e pelle bovina, dotata di una gobba aerodinamica e protezioni di ultima generazione, con inserti in alluminio sulle spalle, sui gomiti e sulle ginocchia.

Alpinestars GP Plus

Proseguiamo con la tuta Alpinestars GP Plus che vanta un design e tecnologie direttamente derivate dal mondo delle corse. Una tuta intera dallo stile aggressivo, disponibile in varie colorazioni, completamente realizzata in pelle "pieno fiore" di alta qualità da 1,3 mm. Tuta con protezioni esterne Alpinestars Dynamic Friction Shield (DFS) su ginocchia e spalle, con coppe stampate a iniezione e un'imbottitura in gommapiuma a doppio strato. Un prodotto comodo e resistente, dotato anche di protezioni interne certificate e removibili.

Berik Race-X

Nella nostra rassegna troviamo anche la Berik Race-X, una tuta da moto in pelle bovina di alta qualità (1,1-1,3 mm) parzialmente traforata per una migliore ventilazione. Non mancano protezioni esterne su spalle, gomiti e ginocchia, gobba e tasca di protezione per il petto.

Dainese Assen

Concludiamo la nostra rassegna con un altro modello di Dainese. Una tuta racing monopezzo entry-level con gobba aerodinamica. Un prodotto disponibile in diverse colorazioni con un look aggressivo ed un design accattivante, realizzata in pelle bovina Tutu, con inserti elasticizzati. Ricordiamo, infine, gli inserti in alluminio sulle spalle e la fodera removibile NanoFeel.

Dove acquistare tute da moto a Milano:

- Rossignoli, Corso Garibaldi, 65

- Wheelup, Via Valtellina, 18

- V.A.R.A., Viale Tunisia, 15