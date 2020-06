Green mobility: muoversi in una città che cambia

Oggi, la tecnologia-sistema nervoso ha compiuto un balzo in avanti, un salto evolutivo verso un miglioramento della città-corpo: la green mobility.

La mobilità sostenibile costituisce un fattore critico di successo per poter vivere città più pulite dal punto di vista della qualità dell’aria, e non investe solo la sfera dell’acquisto di veicoli elettrici a quattro ruote. L’adozione di forme di mobilità a ridotte emissioni di CO 2 riguarda anche i ciclomotori, le biciclette e i mezzi pubblici di trasporto.

La città verrà in breve tempo ridisegnata dalla piega ecologica che già si era delineata nel corso degli ultimi anni, ma che si è fatta più marcata dopo il lockdown.

Pensiamo ad esempio alla spinta all’elettrificazione suggerita dalla città di Milano. Oltre al potenziamento delle piste ciclabili, sono previsti importanti incentivi alla mobilità elettrica. Le fonti non sono ancora ufficiali, ma si parla, per l’acquisto di un veicolo elettrico con rottamazione della vettura precedente, di un incentivo pari al 60% del costo totale (massimale di 9600 euro), ad esclusione di IVA e messa in strada. Tale sgravio sarebbe poi cumulabile con i 6.000 euro di bonus statale, per un totale di circa 15.600 euro di taglio sui costi.

Incentivi a parte, trarremo beneficio da questa tendenza all’elettrificazione e digitalizzazione della città? La crescente popolarità del concetto di smart city, città intelligente, suggerisce di sì.

