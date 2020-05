Monopattini elettrici: ecco i migliori sotto i 200 euro

Veloci, semplici da usare, moderni: i monopattini elettrici si sono diffusi sempre di più in numerose città italiane e straniere. Merito della semplicità di utilizzo e della sostenibilità del mezzo, totalmente ad impatto zero e che permette di risparmiare tempo e denaro negli spostamenti in città.

Chi desidera acquistarne uno, in attesa dell'arrivo del bonus da 200 euro, può scoprire di seguito 5 modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro è uno dei modelli più noti in questo settore. E' un monopattino elettrico pieghevole con 45 Km di autonomia ed una velocità fino a 25km/h, dotato di un freno a disco e un sistema di frenata rigenerativo, oltre che di un robusto telaio in alluminio aerospaziale.

Ninebot by Segway ES1

Da Ninebot arriva il Segway ES1, un monopattino elettrico pieghevole con una velocità massima di 20 km/h e un'autonomia che arriva fino a 25 km. Monopattino dotato di fanaleria a LED, con una potenza di 250 Watt, ruota anteriore ammortizzata e display che mostra velocità, connessione Bluetooth e livello batteria. Ricordiamo, inoltre, l’app dedicata, il freno elettrico anteriore (dotato di sistema anti bloccaggio), il freno meccanico al posteriore e la funzione Cruise Control comoda sui lunghi percorsi.

Ninebot by Segway ES2

Ninebot propone anche il modello Segway ES2, un monopattino elettrico di fascia più alta con 25 Km di autonomia e una velocità massima di 25 Km/h. Comodo perchè ripiegabile, con una portata di 100 Kg, un peso di 12 Kg, ruote ammortizzate e cruise control per percorrere comodamente lunghe distanze. Da segnalare anche il controllo remoto via App, la resistenza all'acqua e luci LED personalizzabili nella parte inferiore.

Windek

Nella nostra rassegna citiamo anche il monopattino elettrico di Windek. Un modello disponibile in due diverse colorazioni (bianco e nero) con velocità massima di 25 Km/h e autonomia di 20 Km. Anche in questo caso si tratta di un monopattino pieghevole, con un peso di 12 KG, dotato di freno a disco posteriore e faro anteriore a Led.

Revoe Tech

Terminiamo la nostra rassegna con il monopattino elettrico Revoe Tech; un modello dal costo contenuto con una velocità massima di 20 Km/h e fino a 15 km di autonomia, grazie alla batteria da 4400 mAh realizzata da Samsung. Non dimentichiamo il motore da 250W, le ruote da 6,5’’, la sospensione anteriore e le luci LED anteriori e posteriori. Un monopattino elettrico pratico e leggero (9,5 kg) con display LCD.

