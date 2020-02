Tre piste ciclabili bellissime in Lombardia

Se ami andare in bicicletta o in mountain bike, questa guida ti aiuterà a scoprire tre piste ciclabili in Lombardia, immerse nel verde o sulle sponde di alcuni fiumi. Vere e prorie oasi naturalistiche che si snodano lungo le sponde dei laghi o dei fiumi, ma anche su antiche linee ferroviarie, immerse nella natura.

1. Sentiero Valtellina: da Colico a Bormio

Un percorso unico, dal centro di Colico a Bormio, per 114 chilometri, tra natura incontaminata, che permette anche di spezzare il tragitto grazie ai diversi punti di collegamento, raggiungibili dai ponti che attraversano l'Adda. Nel corso dell'itinerario incontrerete il Forte Montecchio, una fortezza della Prima Guerra Mondiale, per poi arrivare fino a Morbegno, località famosa per le sue cantine e per il suo Bitto, il formaggio tipico della zona.

2. Val Camonica

Forse in pochi lo sanno, ma esiste una bellissima pista ciclabile in Val Camonica, un percorso facile e lungo circa 40 chilometri. Si parte dalla località Capo di Ponte, all'interno del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, per poi arrivare nei pressi di Breno, da dove si può ammirare un bellissimo castello. I più temerari possono spingresi fino al Lago di Iseo, dalle cui sponde si gode di uno dei panorami più belli della Regione.

3. Pista ciclabile del Mincio

Gli amanti dell'acqua saranno felici di scoprire questa pista ciclabile che corre lungo le sponde del Mincio. Si parte dal viadotto ferroviario di Peschiera del Garda e si procede fino al castello scaligero di Valeggio, per poi arrivare dopo qualche chilometro a Borghetto sul Mincio, con i suoi caratteristici mulini ad acqua. Un'oasi di pace che sicuramente vi stupirà. Si prosegue poi per Pozzolo dove potete trovare la variante per Volta Mantovana, fino a giungere a Mantova e, percorrendo le sponde del "Lago di Mezzo", al Castello di San Giorgio.

Dove acquistare bibiclette a Milano

- Rossignoli, Corso Garibaldi, 71

- Bici & Radici, Via Nicola D'Apulia, 2

- La Spicciola, Via Apelle, 74