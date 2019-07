Tre bellissimi itinerari da scoprire in auto

Italia, che passione! Il Belpaese non smette mai di stupirci, attraverso scorci naturalistici meravigliosi che lo attraversano da Nord a Sud. Ecco tre itinerari da percorrere in auto per scoprire alcune bellezze uniche italiane, che vi lasceranno a bocca aperta!

. Dolomiti

Da Bolzano a Cortina d'Ampezzo, in primavera o in estate, potrete ammirare dal finestrino della vostra auto le meraviglie delle Dolomiti. Una galleria di paesini incantevoli come Ortisei e Selva di Valgardena, fino a San Candido e alla bellissima Cortina. Un itinerario che profuma di natura e di aria frizzante.

. Cinque Terre

Amate dai connazionali e dai turisti, le Cinque Terre sono un vero paesaggo da cartolina che si affaccia sul Mediterraneo. Attraversate in auto Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare, all'interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre; rimarrete stupiti dai colori delle case e del mare.

. Le Ville Venete del Palladio

Per chi ha voglia di campagna, invece, il percorso da Venezia a Vicenza regala grandi emozioni. Una su tutte? Le splendide ville venete. Si parte da Mira, in provincia di Venezia, con le bellissime Villa Widmann Foscari e Villa Venier Contarini, fino a Villa la Rotonda, Villa Cordellina Lombardi e Villa da Porto "La Favorita", a Vicenza. Qui potrete anche ammirare l'edificio simbolo della città: la Basilica che sorge vicino ad un antico Palazzo della Ragione in stile gotico, rivestito dalle logge di Andrea Palladio.