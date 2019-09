Veicoli commerciali: ecco quelli che puoi guidare con la patente B

Molti milanesi hanno necessità di avvalersi del servizio di un veicolo commerciale, ma non sempre conoscono la differenza tra veicolo commerciale leggero e pesante. Anche se non c'è distinzione tra il tipo di patente per guidare gli uni o gli altri, esitono invece delle peculiarità delle due categorie. Vediamo i veicoli che si possono guidare con la patente B.

Auto con rimorchio

Si possono guidare con la patente B le auto presenti in listino anche con rimorchio non leggero. La discriminante è la somma del peso dell'auto e della motrice, che non deve superare le 3,5 tonnellate.

Autocarri

Anche per gli autocarri basta la patente B. Tradotto: si possono poter noleggiare la gran parte dei furgoni in listino senza particolari autorizzazioni.

Camper

Forse non lo avresti detto, ma anche con i camper non è necessario essere in possesso di una patente diversa dalla patente B. Il camper non deve superare la massa di 3,5 tonnellate, ma occorre prestare particolare attenzione alle sue specifiche.

Macchine operatrici

La patente più diffusa tra gli automobilisti italiani consente anche di guidare le cosiddette "macchine semoventi o trainate", quelle cingolate e che lavorano su strada e in cantieri. La regola da seguire: non superare le 3,5 tonnellate di massa complessiva.