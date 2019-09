Mezzi pesanti: ecco quali sono

Con il termine "mezzi pesanti" si intendono i camion e gli autocarri. Scopriamo in questa guida tutte le caratteristiche.

L'autocarro

L'autocarro, o camion, è un veicolo in grado di trasportare su strada merci autonomamente. L'autocarro è dotato di cassoni o di vani di carico più o meno grandi e, in certi casi, di particolari apparecchiature da lavoro come delle gru.

La struttura

Solitamente questi veicoli sono dotati di uno o due sedili di fianco al conducente per eventuali passeggeri, anche se negli ultimi anni il numero di persone previsto è aumentato. Occorre però ricordare che la legge italiana prevede che a bordo dell'autocarro possano trovarsi solamente le persone addette alla guida.

Autocarri silos

Questa tiplogia di camion è spesso destinata al trasporto di merci pericolose a vario titolo (infiammabile, tossico, corrosivo), particolare cura deve essere destinata agli accorgimenti di sicurezza.

La classificazione internazionale degli autocarri

Di seguito la classificazione internazionale degli autocarri: