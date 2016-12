Un Natale politicamente scorretto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Martedì 20 Dicembre il collettivo comico "Melamarcia" metterà in scena uno spettacolo natalizio, precisando che "a Natale sono tutti più buoni… Ma noi no!". La serata sarà a base di stand up comedy, la comicità cosiddetta "all'americana", comici che portano in scena se stessi con monologhi scorretti, cattivi e soprattutto senza censura. Niente parrucche, costumi o tormentoni, ma una buona dose di ironia e cinismo. Il collettivo Melamarcia è composto da Clara Campi, Giorgio Magri, Edoardo Confuorto e Luca Anselmi, quattro tra i più promettenti giovani comedians del momento. Ospiti della serata natalizia saranno l'americano John Vincent, Riccardo Cantoni, Marco Champier, Enrico Nobili ed Alberto Mancuso. A fine serata si brinderà tutti insieme con spumante e panettone. Martedì 20 Dicembre, ore 21.15, presso "La Dogana di Milano" di via Dogana 2. Ingresso libero.