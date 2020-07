Trivulzio, i nuovi nomi del consiglio d'indirizzo. Presidente sarà Ravera, supermanager delle Tlc

Sarà Secondina Giulia Ravera la nuova presidente del consiglio di indirizzo del Pio Albergo Trivulzio, delle Stelline e dei Martinitt, riuniti da tempo in una unica azienda di servizi alla persona. L'ha scelta il sindaco di Milano Beppe Sala, insieme ad altri due membri dello stesso consiglio d'indirizzo, che è composto da cinque persone, tre di nomina del Comune di Milano e due di Regione Lombardia, a cui invece spetta la nomina del direttore generale (attualmente Giuseppe Calicchio, in carica fino al 2024).

Ravera, laureata in ingegneria elettronica, ha 54 anni. E' stata amministratore esecutivo di H3G Italia e, dal 2007 al 2016, amministratore delegato di Tre, azienda per la quale ha guidato il processo d'integrazione in Wind-Tre. Dal 2018 è nel consiglio d'amministrazione del gruppo di Renzo Rosso (Diesel, Maison Margiela, Marni e altri marchi di moda), di Destination Italia (Banca Intesa e Last Minute) e di Infrastrutture Wireless Italiane (gruppo Telecom Italia). Dal 2014 è nel consiglio d'amministrazione di A2A.

Le altre due nomine sono quelle di Francesco Cecchetti e Fabio Raineri. Cecchetti è medico, già assessore alla sanità del Comune di Valganna (Varese), con una lunga esperienza nelle Rsa e case di cura. Raineri è fondatore e presidente di Twister, società specializzata nella comunicazione finanziaria, e cofondatore dell'associazione civile Giorgio Ambrosoli.