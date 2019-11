"Non mollare, cambia": nel libro di Laura Carbone il racconto di chi ce l’ha fatta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Arriva direttamente da Fuerteventura Laura Carbone per trascorrere una serata con i suoi lettori al Museo d’Arte e Scienza di Milano, in via Quintino Sella 4, il 21 novembre alle 19.

Laura vive alle Canarie da oltre sei anni. Qui ha trovato la sua dimensione, dopo essersi sintonizzata con i suoi valori e aver lasciato alle spalle un impiego "sicuro" in un grande gruppo finanziario. Ha raccolto la sua esperienza nel libro “Non mollare, cambia! Manuale per cambiare vita se non sai come farlo”, edito da DoItHuman Editore.

Laura ha seguito i suoi sogni, ma ha progettato il suo trasferimento in ogni dettaglio: nel volume spiega come, in 14 capitoli pratici, con un linguaggio chiaro e uno stile incisivo. Partendo dalle aspettative, ragionando sui propri valori e analizzando convinzioni e credenze, la missione diventa possibile, ma da brava ligure, Laura sottolinea l’importanza di una attenta programmazione finanziaria prima di arrivare al downshifting che tutti possiamo desiderare. Esercizi, racconti, vissuti conducono il lettore alle porte del cambiamento per scoprire che, con impegno, obiettivi chiari superando i limiti che ci imponiamo inconsciamente, arrivare dove vogliamo è possibile, anche senza “mollare”.

“Un cambiamento sostenibile – spiega Laura - inizia costruendo la via verso il benessere emotivo, che parte mettendo i nostri talenti al servizio di noi stessi”. Oggi l’autrice vive in armonia con se stessa e con la natura: costruisce con il marito “Alma Calma”, l’hotel ecosostenibile dei suoi sogni, e mette la sua esperienza di coach a disposizione di chi vuole migliorare la qualità della propria esistenza.

Per una migliore organizzazione invitiamo a iscrivervi via mail a info@museoartescienza.com oppure telefonando al 0272022488