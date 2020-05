Oltreilmerito - Domani alle 12 live conference alla milano digital week

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Per Milano Digital Week 2020, martedi 26 maggio, alle ore 12, sulla piattaforma www.milanodigitalweek.com, il webinar #Oltreilmerito, promosso da Il Ring delle Idee, il format ideato e curato da Elisa Greco. #oltreilmerito è il focus per sottolineare come, nel ridisegnare adesso le regole della fase di rilancio dell’ economia e di trasformazione della società, per le donne si debba andare oltre la consapevolezza della loro competenza e del loro merito. Non si tratta solamente di partecipare o meno ai vari comitati tecnico-scientifici, o ritrovarsi in contesti troppo spesso declinati prevalentemente al maschile, ma essere realmente centrali nelle scelte di indirizzo strategico con una presenza diffusa e trasversale nei ruoli e nei posti decisionali. “#oltreilmerito per essere Protagoniste dell’attuale trasformazione che investe la società, l’economia e la cultura della conoscenza, dal momento che siamo già in prima linea e fortemente coinvolte”, sostiene Elisa Greco, comunicatrice e autrice di format multimediali, nel lanciare la riflessione. A parlarne saranno Patrizia Asproni, presidente Fondazione Industria e Cultura e founder #Boycottmanels; Diana de Marchi, presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Consiglio Comunale Milano; Ilaria Li Vigni, avvocata, studiosa di Genere; Diamara Parodi Delfino, presidente Q10MEDIA e componente di Fuori Quota; Giusy Sica, founder Re-Generation (Y)outh Think Tank e tra i 100 Future Leaders per Forbes, con le conclusioni a cura dell’europarlamentare Patrizia Toia.

