Open night: la notte della formazione

Sarà possibile partecipare a 3 workshop, incontrare i docenti e avere informazioni su Job Farm e sui Master di alta specializzazione, formula weekend, in Risorse Umane, Digital Marketing e Export Management Food&Beverage in Asia.

WORKSHOP - DIGITAL MARKETING "Media development: digital e marketing territoriale nei processi di omnicanalità" Elisa Serafini - Media & Marketing Development Advisor, già Assessore al Marketing Territoriale del Comune di Genova

WORKSHOP - RISORSE UMANE "Nuove prospettive, strumenti e fabbisogni aziendali" Simone Pivotto - Responsabile Formazione Job Farm Lorenzo Moschin - Responsabile Selezione Job Farm

WORKSHOP - EXPORT MANAGEMENT FOOD&BEVERAGE IN ASIA "Mind the gap: l'export colma il divario tra Italia e Cina" Weiying Sun - Founder di Fior di Cina* *In attesa di conferma Alla fine dei workshop seguirà aperitivo. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti, con registrazione obbligatoria.