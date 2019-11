4 stili innovativi per il tuo albero di Natale!

Anche quest'anno è in arrivo il Natale e, immancabilmente, ritornano i soliti dilemmi: che cosa regalare ai nostri cari a ai nostri amici? Come decorare la nostra casa per entrare appieno nell’atmosfera natalizia? Come addobbare il nostro albero?

Già, l’albero… possiamo certamente cavarcela frettolosamente decorandolo con le prime palline che ci capitano sotto tiro, senza cercare una coerenza tra stili e colori. Una soluzione rapida, certamente, ma piuttosto sciatta e sbrigativa.

Qualora invece volessimo immergerci totalmente nel clima del Natale, anche la scelta dell’albero e dei suoi addobbi deve essere ragionata in modo certosino, così da ottenere un risultato in linea con i dettami della tradizione e al tempo stesso - grazie a dettagli innovativi e moderni - originale, specchio della nostra personalità.

A questo punto, non dobbiamo fare altro che immaginare l’albero più adatto a noi e provare a convertire questa idea in realtà: il nostro albero ideale sarà principescamente addobbato con palline in vetro rosa, perla e oro e da stelle di Natale rosa bordate glitter? Oppure sarà meglio orientarsi verso scelte più tradizionali, decorando i rami del nostro albero con le antiche attrezzature degli sport invernali come ciaspole e sci in legno ricreando così il clima della baita? Possiamo anche propendere per un taglio stilistico regale e sobrio, usando palline a tinta unita accompagnate dai decori a cipolla o affusolati a spicchi bianchi, rossi e neri o infine per uno stile sfarzoso come l’animalier, che accosta lussuosamente i maculati e gli zebrati all’oro più luccicante.

Stili diversi, se non addirittura opposti, per esprimere tramite l’albero la propria personalità e calarsi appieno nel clima natalizio: non ti resta che scegliere il più adatto a te.

Agri Brianza, negozio a Concorezzo (MB) specializzato nell’addobbo natalizio da oltre 20 anni e tra i più grandi in Lombardia, ogni anno propone 4 stili per addobbare l’albero e dare un tocco moderno e originale anche alle soluzioni più in linea con la tradizione. È il momento allora di passare in negozio e scoprire di persona lo stile più adatto a te: il romantico Pink Magic Xmas, il tradizionale Alpine Xmas, il regale American Xmas e il selvaggio Xmas in the Jungle.

Ma c’è di più! Nel Christmas World di Agri Brianza, infatti, si trovano oltre 10.000 articoli, in gran parte con il marchio di proprietà del negozio We Love Christmas, per addobbare la tua casa nello stile più adatto a te. E non solo: puoi trovare circa 100 alberi di Natale artificiali, chilometri di effetti luminosi e decine di figure luminose decorative, tutto quanto occorre per il presepe fai-da-te e un intero piano di mercatini di Natale con tante idee regalo per tutti i gusti.

Un negozio natalizio ricco ed emozionante, insomma, ad appena due passi da Milano, che quest’anno omaggia la sua clientela con una sorpresa eccezionale: proprio qui potrai trovare il primo simulatore di volo presente in Italia della slitta di Babbo Natale. Basta indossare il visore VR per iniziare il proprio viaggio interstellare e accompagnare Babbo Natale nel suo lungo volo in giro per il mondo.

È giunta l’ora di calarsi nello spirito del Natale: Agri Brianza ti aspetta per darti una mano!

