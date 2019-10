Adottare un animale è sempre una gioia: ecco l'iniziativa che celebra questo gesto

Negli ultimi anni la sensibilità nei confronti degli animali è notevolmente aumentata, tanto da veder fiorire i volontari presso canili e gattili, dove mettono anima e corpo nell’aiutare a rendere il soggiorno degli amici a 4 zampe più tollerabile.

La scelta di diventare volontario è molto gratificante, ma richiede dedizione: si tratta di un impegno costante e coinvolgente, necessario per poter garantire ogni anno, per 365 giorni, soccorsi, cure, attenzioni, tutela verso tutti gli animali presenti nelle strutture.

E non è finita qui!

Infatti, i volontari si occupano spesso di informare e sensibilizzare le altre persone riguardo i molteplici vantaggi che porta accogliere un animale da compagnia in famiglia.

Più individui capiscono e si convincono di ciò, più adottano, meno saranno i cani e gatti che stanzieranno in canili e gattili.

Perché, purtroppo, gli animali da adottare sono sempre tantissimi…

Proprio per questo, Purina, molto attenta a questa tematica, ha creato un progetto cui tiene particolarmente: “Benvenuto a Casa”, che promuove e sostiene le adozioni, aiutando i potenziali padroni a trovare l’amico perfetto per loro. Visto il tema trattato, Purina si è avvalsa della collaborazione di ENPA.

Il concetto che si vuole trasmettere, con “Benvenuto a Casa”, è quello di “casa” non solo come spazio fisico, ma anche come dimensione mentale ed emotiva.

Per agevolare il contatto tra le persone e i moltissimi cani e gatti ancora orfani, su Purina.it è online la nuova piattaforma adozioni.

Purina crede fortemente nel fatto che un avere un amico a 4 zampe in casa arricchisca e abbia un’influenza positiva su chi li accoglie e sulla società in generale, quindi ha deciso di promuovere il proprio progetto con un evento ad hoc.

Ecco che così, nella suggestiva cornice di Milano, vede la luce la prima edizione della Pet Week, una settimana dedicata esclusivamente agli amici animali (e ai loro estimatori).

Anche il movimento artistico Cracking Art ha dato il suo contributo alla realizzazione della Pet Street, creando un’installazione dedicata..

Cracking Art è nata nel 1993, tra la fine di un millennio e l’inizio di uno nuovo, ed è questo il pensiero che ha guidato gli artisti. Hanno scelto di rappresentare il passaggio da una vita umana regolata dalla natura e dalle sue leggi ad una esistenza basata sulla tecnologia, sul progresso scientifico e dal progressivo allontanamento delle leggi primordiali.

Rappresentano grandi animali in plastica rigenerata. Il materiale rappresenta la contemporaneità, mentre la scelta del soggetto è dovuta alla volontà di creare una propria iconografia e attualizzare le immagini preistoriche alla realtà contemporanea; vengono, così, fatte uscire dalle grotte e portate nelle strade e nelle piazze delle città in cui il rapporto con la natura e anche l’animale si è interrotto.

Il tema degli animali, così presente e importante per Cracking Art, viene quindi espresso anche nell’aspetto dell’adozione, argomento che hanno particolarmente a cuore. Molte volte, durante le loro installazioni, hanno dato in adozione temporanea le proprie sculture che vengono ospitate nei balconi, nelle terrazze o nei giardini privati di chi si presta a farlo.

È ovviamente un gioco artistico, ma un gioco che vuole far capire che ci si deve prendere cura di ciò che ci circonda.

Così, per coinvolgere i passanti di Via Dante con una installazione gioiosa ed “ENPAtica”, gli artisti hanno, per la prima volta, rappresentato due animali domestici, ovvero il cane e il gatto, per dare maggior enfasi al messaggio. Hanno optato per il gatto di razza europea mentre per il beagle, caratterizzati da giocosità e socievolezza.

Ecco che, in via Dante (trasformata in Pet Street) sono così comparsi 10 enormi e coloratissimi cani e gatti, disposti in cerchio per abbracciare idealmente tutti coloro che interagiscono con le opere stesse. In questo modo, l’idea di “casa” viene portata all’esterno, facendo sentire tutti più partecipi a una causa molto importante.

Però non c’è più molto tempo per godersi questa installazioni: gli animali multicolore saranno presenti solo fino al 5 ottobre…non perdere l’occasione di vedere con i tuoi occhi delle opere così innovative e cariche di significato. Per adottare invece, è sempre un buon momento.

Milano aspetta te e il tuo amico animale a braccia aperte!

