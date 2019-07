Ansia da maltempo? Ecco come sconfiggerla durante le vacanze

Elena, nota per essere la più organizzata e meticolosa tra le sue amiche, è una party planner che, in occasione delle nozze della sua migliore amica Anastasia, non ha potuto che prendere in mano le redini dell’organizzazione del suo addio al nubilato.

“Anastasia è sempre stata l’anima della festa e quindi meritava un addio al nubilato all’altezza delle sue aspettative” Racconta con fierezza Elena.

“Per regalarle un’esperienza originale, avevo optato per un soggiorno a Barcellona. Così, con largo anticipo, mi ero data da fare per pianificare le giornate con passatempi divertenti. Avendo scelto luglio come periodo, a parte le visite a la Sagrada Familia e alla Casa Battlò, l’idea era di passare la maggior parte del tempo all’aria aperta. Quindi, tappa obbligata presso l’assolata Playa De La Barceloneta! A seguire, ci saremmo godute una lunga passeggiata presso Las Ramblas, dopodiché la notte sarebbe stata nostra!

Purtroppo, la pioggia ha deciso per noi, rovinando tutti i piani.

Per fortuna, sono stata previdente e ho sottoscritto un’assicurazione Yolo Sunny, pensata appositamente per gite, eventi all’aperto e vacanze.

Yolo ha verificato con la stazione meteorologica di Barcellona che c’erano le condizioni per il rimborso e al nostro ritorno, con quei soldi, siamo uscite a cena!”

Yolo Sunny è l’assicurazione per stare sereni anche quando piove.

Ci si affida alle informazioni fornite dalla stazione meteorologica della destinazione: se l’evento atmosferico farà registrare 10 mm di pioggia nelle 24 ore, inteso quale temporale di media intensità, oppure pioggia moderata per 1-2 ore o pioggia intensa per 30-45 minuti, avrai diritto a un rimborso di 80€ per ogni giorno di pioggia.

L’assicurazione può essere effettuata da 10 gg prima della partenza ed è valida in Italia, Spagna, Francia e UK.

È possibile assicurare un massimo di 7 gg ed, oltre i 4gg, verrà applicata una franchigia di 1gg. È concesso un massimo di 10 acquisti in un anno.

Se hai programmato il tanto atteso viaggio estivo, o desideri prenotare con largo anticipo il viaggio dei tuoi sogni, o se stai fantasticando du un weekend al mare a settembre per prolungae le vacanze estive, calcola online il costo dell'assicurazione che ti permette di viaggiare serenamente.

Non farti rovinare i tuoi piani dalla pioggia: parti sereno!