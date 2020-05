Aperte le registrazioni alla fiera del lavoro online. Colloqui e selezioni con un click!

Career day, fiera del lavoro, job meeting... chiamatele come volete, perché ciò che conta è la parola lavoro, in qualunque declinazione o lingua voi la pronunciate. Sono eventi fondamentali per l'economia, perché aziende e candidati qui si incontrano e si confrontano, dialogano e ascoltano, il tutto senza intermediari. In queste giornate uniche le aziende scovano nuovi talenti e i candidati entrano in contatto con nuove realtà, si creano nuove strade di vita, si maturano nuovi interessi e, perché no, si decreta il futuro successo di un'azienda. È il gioco della domanda e dell'offerta ridotto ai minimi termini e portato direttamente al faccia a faccia finale, quello che può decidere un'intera esistenza.

In Italia, una delle fiere del lavoro più apprezzate da entrambe le parti in causa è il Job Meeting Network, una rete di eventi organizzata, da 30 anni a questa parte, da Cesop Communication, e che ogni anno tocca alcune tra le principali città italiane, riscuotendo sempre grande successo e raggiungendo picchi di affluenza di migliaia di candidati in cerca di lavoro.

Quest'anno però qualcosa cambierà. La situazione, ahimè, la conosciamo tutti: crisi sanitaria globale, distanziamento sociale, evitare assembramenti, restare a casa... questi sono diventati veri e propri mantra a cui tutti abbiamo dovuto adeguarci. E allora anche Cesop Communication ha optato per un cambio di prospettiva, spostando l'evento online.

È il 4 giugno la data designata per il Virtual Job Meeting, primo evento nel suo genere a svolgersi completamente in forma digitale, ma in grado di assicurare comunque un'esperienza live soddisfacente, grazie a webinar informativi e di orientamento, chat individuali e incontri in diretta one to one tra cacciatori di teste e "ricercati" di talento. Quest'ultimi appartengono alla categoria degli studenti, dei laureandi e dei giovani laureati di tutte le facoltà, alle prese con una prima esperienza nel mondo del lavoro o desiderosi di cambiare la propria posizione già acquisita, magari puntando a un salto di carriera altrove.

Dall'altro lato della barricata ci sono imprenditori, manager, responsabili del personale, tutor professionisti e aziende che, nonostante il lockdown, hanno deciso di non fermarsi e di pensare al dopo o, meglio, al qui e ora, alla Fase Due e alle successive che arriveranno, a come e con quali risorse ripartire e tornare a primeggiare sul mercato. Saranno disponibili sin dalle 9.30 del mattino per colloqui one to one, webinar, workshop e consulenze, che si protrarranno ininterrottamente e gratuitamente fino alle 18.30. Tante le aziende partecipanti, tra le quali: Air Liquide, Alleanza Assicurazioni, Akka, Arneg, ASFOR, Atlantic Technologies, Automha, Begear, Cellularline, Coop Alleanza 3.0, Edenred, Etjca, ISTUD Business School, Magneti Marelli, Manzoni Consulting Group, NTT Data, Over Spa, Pietro Fiorentini, Synergie, Terna. Solo un breve campionario, questo, perché la scelta sarà veramente ampia e coprirà praticamente ogni settore.

Insomma, il mercato del lavoro, nonostante il lockdown e il generale disorientamento iniziale, sembra non essersi del tutto fermato. Sono, infatti, parecchie le aziende, in tanti settori diversi, che hanno approfittato del momento per apportare cambiamenti, non solo di natura strutturale legati alla sicurezza interna, ma anche nel modo stesso di approcciarsi al mercato del lavoro, proponendo novità e sfruttando tecnologie fino a ieri poco utilizzate o addirittura sottovalutate. Il Virtual Job Meeting consentirà a tutti, aziende e candidati, di accorciare le distanze, di risparmiare tempo in spostamenti e di incontrarsi, seppur virtualmente.

Colloqui e selezioni con un click, insomma. E sempre con un click si può consultare l'intero programma dell'evento e reperire informazioni più specifiche nella pagina dedicata.