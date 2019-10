AREA B #Milano cambia aria

“Migliorare la qualità dell’aria che respiriamo”, l’obiettivo dichiarato da Marco Granelli, assessore alla Mobilità di Milano, “Limitando le emissioni e la concentrazione di polveri inquinanti”, la strada scelta per farlo!

Area B di Milano è un’iniziativa, collocata in un piano di più ampio respiro, volta a ridurre l’inquinamento provocato dai veicoli più vecchi e responsabili delle emissioni più inquinanti.

Dal 1° ottobre, le regole di circolazione in città divengono più stringenti vietando l'ingresso ai veicoli diesel Euro 4. Si tratta del secondo step del provvedimento anti inquinamento attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, esclusi i festivi, avviato lo scorso 25 febbraio e che fino a oggi ha interessato i veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e le moto a due tempi Euro 0 e 1.



187 i varchi che, definendo il perimetro di AREA B, sono collegati a un sistema informatico che consente di registrarsi, verificare se la propria auto può accedere all’area, tenere il conto degli accessi ancora possibili del pacchetto di 50 a disposizione di ogni automobilista per il primo anno di attivazione del divieto e di 25 (o 5 per i residenti fuori Milano) per il secondo anno, e di svolgere tutte le pratiche relative alla Ztl.

Inoltre, è stato attivato un sistema di scatola nera per gli ambulanti per consentire l’uso dei veicoli vietati se percorrono pochi chilometri in città.

Accanto ai divieti, gli incentivi! L’amministrazione ha investito 32 milioni di euro per i cittadini per il ricambio del parco auto e dei sistemi di riscaldamento degli edifici. Grazie ai bandi del Comune è possibile rottamare veicoli diesel euro 0, 1, 2, 3, 4 e avere facilitazioni per l’acquisto di scooter, biciclette a pedalata assistita e/o pieghevoli, cargo bike e abbonamenti annuali Atm.

Tutte le pratiche possono sempre essere fatte on line attraverso il sito del Comune e Atm.

Per maggiori informazioni puoi consultare il sito del Comune di Milano o recarti presso l’info point aperto al pubblico nel mezzanino della stazione Duomo - linea rossa, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.30.